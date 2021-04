Bastien Vautier rejoint l'infirmerie du SLUC Nancy

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Par Emmanuel Humbert,

C'est un François Péronnet heureux de la victoire "avec les tripes" de ses joueurs mais dépité par une nouvelle blessure, qui est venu répondre aux questions de J.D. Sivignon et Gilles Gahier, de L'Est Républicain, dans l'émission d'après-match du SLUC Nancy.



Après Vincent Vent et Tyran de Lattibeaudiere, c'est en effet Bastien Vautier qui rejoint l'infirmerie déjà bien fournie du SLUC Nancy. "Il est vraisemblablement blessé (NDLR : au genou ?) et pas de façon anodine et j'en suis désolé pour lui", a souligné le coach nancéien. Cette nouvelle blessure arrive au plus mauvais moment pour le SLUC, qui vient juste d'intégrer Bruno Cingala-Mata, et alors que Bastien Vautier était depuis plusieurs matches sur une phase de performances ascendantes, régulières et "avait gagné de l'agressivité (…) C'est vraiment du très bon travail ce qu'il était en train de faire". Avant de faire remarquer que "on a perdu 75 % de notre secteur intérieur, 3 intérieurs sur 4 en 20 jours. C'est difficile de se relever."

Une liste de 4 ou 5 noms

Le staff travaille évidement aux remplacement de Tyran de Lattibeaudière mais, malgré l'engagement de Sylvain Lautié et Laurent Eisenbach dans cette recherche de la perle rare, la crise du COVID, les contraintes administratives et sanitaires, ne leur ont permis que de sélectionner une (very) short-list. "Sans mettre de restriction sur le profil 4 ou 5, attaquant ou défenseur, elle se limite à 4 ou 5 noms seulement", a précisé François Peronnet. Une liste dont Samardo Samuels ne fait plus partie pour des problèmes de visa.