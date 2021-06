Bathiste Tchouaffé et Jules Rambaut vers Boulazac

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Afin de remonter au plus vite en Jeep ELITE, le Boulazac Basket Dordogne avance ses pions. Les deux premiers pourraient être trouvés du côté de Quimper. Selon Le Télégramme, l'ailier shooteur Bathiste Tchouaffé (1,96 m, 23 ans, 12,5 points à 50% de réussite aux tirs, dont 47,6% à 3-points sur 4,5 tentatives par match, 3,9 rebonds, 1 passe décisive et 2,8 fautes provoquées pour 13,2 d'évaluation en 27 minutes) et l'intérieur Jules Rambaut (2,03 m, 23 ans, 6 points à 47,7%, 2,6 rebonds et 1 passe décisive pour 6,7 d'évaluation en 16 minutes) devraient quitter le Finistère pour rejoindre la Dordogne. Là-bas, sous les ordres de Nikola Antic, ils vont jouer la montée en Jeep ELITE au sein d'un club mieux doté financièrement que celui avec lequel ils ont réalisé de belles performances en 2020-2021 (finaliste de la Leaders Cup Pro B, sixième de la saison régulière).

Les deux membres de la génération 1998, anciens coéquipiers au Pôle France et en équipes de France jeunes, pourraient être coéquipiers du pivot Owen Klassen (2,08 m, 29 ans), que le BBD veut conserver selon Sud-Ouest. L'international canadien pourrait être le seul élément de l'effectif 2020-2021 à être conservé, en plus du jeune Paul Billong.