Ben Emelogu arrive ce week-end à Rouen

Voilà deux mois et dix jours que l'ailier nigérian Ben Emelogu (1,96 m, 26 ans) a signé au Rouen Métropole Basket. Depuis le joueur a disputé l'AfroBasket au Rwanda mais n'a pas rallié la France juste après, en raison de problème administratif. La situation s'est enfin débloquée comme l'a confié Alexandre Ménard, en conférence de presse, hier soir, après la rencontre face à Evreux :

"Il a récupéré son visa aujourd'hui (vendredi) à 10h du matin heure américaine, soit 17h heure française. Il prend l'avion ce samedi et arrive dimanche matin à Rouen. Enfin ! Il fera des tests médicaux lundi, s'entraînera avec le groupe mardi et on espère qu'il sera qualifié pour la réception d'Antibes, vendredi prochain."