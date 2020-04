PRO B

Arrivé en janvier dernier dans le rôle d’assistant coach, Benjamin Avon prolonge au SLUC Nancy. Après être passé par le banc de Blois en tant que coach assistant ou encore en NM2 et NM3, à Mont-de-Marsan, Coulommiers, Lons-le-Saulnier et plus récemment Feurs en tant que coach principal, Benjamin Avon continuera d’assister François Peronnet l’année prochaine.

Cette prolongation est la conséquence des bonnes performances du club lorrain et notamment de la belle série de 10 victoires consécutives qu’ils étaient en train de réaliser. Ainsi, il a pu gagner la confiance des dirigeants du club, comme le confie Laurent Eisenbach (membre du directoire en charge du sportif), dans le communiqué du club :