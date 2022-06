Benjamin Monclar (Antibes) après le match 1 à Blois : « On a balbutié notre basket »

PRO B

Crédit photo : Tuan Nguyen

Benjamin Monclar (meneur des Sharks d’Antibes) : « Offensivement, on n'y arrivait plus à la fin. On a balbutié notre basket dans le dernier quart-temps, on a du mal à jouer et on ne score que 6 points alors que Blois arrive à obtenir du jeu rapide derrière. L’ADA est montée en intensité et on n’a pas su répondre. On a eu un ou deux shoots ouverts qui auraient pu nous donner une bouffée d’oxygène mais c’est comme ça. On a dominé dans la raquette en début de match mais on met moins nos tirs et c’est compliqué. »

« On manque de clairvoyance »

Daniel Goethals (entraîneur des Sharks d’Antibes) : « Par rapport au plan de match, ce n’est pas une surprise car Blois est capable de faire la différence sur 2, 3 minutes et d’enflammer le match. Il y a beaucoup de fatigue chez nous, on n’a pas un effectif comme Blois. Il faut aussi qu’on soit capable d’avoir plus d’alternance dans notre jeu.

On manque de clairvoyance et il faudra un peu plus de lucidité, samedi. Si vous voulez gagner un match de basket et que vous avez 42 rebonds, il n’y a qu’une chose à faire : prendre soin du ballon. Il n’y a pas un over négativisme de ma part : mes joueurs ont toujours répondu présents dans les moments importants. »

