Benoit Gillet (Saint-Quentin) rempile pour deux ans, ''une priorité'' pour Julien Mahé, le coach

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le parcours aisnois de Benoît Gillet (1,92 m, 34 ans) va s'étirer encore deux années. Le Saint-Quentin Basket Ball et l'ancien joueur de Lille et Denain (Pro B) sont désormais liés jusqu'à 2023. C'est le SQBB qui l'a annoncé ce lundi 14 juin. Aussitôt confirmée, l'information a été commentée par l'entraîneur des Bleu et Blanc, Julien Mahé, dans l'Aisne Nouvelle, mardi.

"C'était une priorité de le prolonger. Il est très important sur et en dehors du terrain. Il n'affiche pas des stats mirobolantes mais il est celui qui a le plus gros temps de jeu. Je trouve qu'il reflète bien l'esprit du club."

A 34 ans, le numéro 7 du SQBB, cumule 1150 minutes en 34 matches cette saison, soit 34 minutes par match, pour une production statistique correcte (8,9 points à 35 % de réussite à 3-points et 3,7 passes décisives pour 9,2 d'évaluation). Cet arrière shooteur se sent bien à Saint-Quentin. Il l'a fait savoir au quotidien aisnois.

"Julien voulait vraiment me conserver. J'ai une bonne relation avec lui. Ca et la bonne saison qu'on vient de faire m'ont fait prolonger."

Son équipe est passée tout près d'une accession en Jeep ELITE - du moins sportivement -, en échouant à la troisième place (22 victoires -12 défaites) derrière Paris et Fos-sur-Mer. Le SQBB n'a plus connu l'élite du basketball français depuis 1993.