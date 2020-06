Benoît Injaï à Rouen jusqu'en 2023

PRO B

Crédit photo : Théo Quintard

Apparu pour la première fois en Pro B avec le Rouen Métropole Basket (RMB) en 2016, Benoît Injaï (1,84 m, 23 ans) va poursuivre son aventure avec l’équipe entraînée par Alexandre Ménard. D’après le quotidien local Paris-Normandie, le pur produit du centre de formation va renouveler son bail à Rouen jusqu’en 2023. Le poste 2 va pouvoir continuer sa progression avec son club formateur, lui qui a été titularisé 11 fois lors de l’exercice 2019/20 et qui affichait 5 points à 53% de réussite aux tirs, 2,1 rebonds et 1,4 passe décisive pour 7 d’évaluation en 16 minutes.

Fidèle au club depuis ses premiers pas en Pro B, le Normand avait signé son premier engagement professionnel en 2018 pour trois saisons. Joueur explosif et très mobile, Benoît Injaï continuera d’apporter son énergie au collectif rouennais dès la saison prochaine. Il retrouvera Zimmy Nwogbo, Emmanuel Monceau ainsi qu’Earvine Bassoumba, qui a également prolongé au RMB, et fera équipe avec les jeunes recrues Marcus Gomis et Quentin Ruel.