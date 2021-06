Besson, Diggs, Jackson-Cartwright et Tilghman nominés pour le titre de MVP de la saison 2020-2021

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Suite aux votes des coaches, joueurs et journalistes, ils ont recueillis le plus de voix pour le titre de MVP de la saison de Pro B 2020-2021. Ils, ce sont l'arrière de Saint-Quentin Hugo Besson, meilleur marqueur de la division (19,4 points par match), le meneur du leader du championnat Fos Provence, Jamar Diggs (14,4 d'évaluation), son homologue de Saint-Quentin, surprenant troisième de Pro B, Parker Jackson Cartwright (meilleur intercepteur et deuxième meilleure évaluation de la saison), et le numéro 1 à l'évaluation (19,5) de deuxième division, le meneur de jeu de l'ALM Evreux Austin Tilghman. Reste à savoir lequel de ces quatre décrochera le trophée, sachant qu'ils ne pourront pas tous être dans le cinq de la saison, du fait de la présence de trois meneurs et d'un arrière.

Ce lundi, la Ligue Nationale de Basket (LNB) a annoncé quels étaient les personnalités qui ont reçu le plus de voix pour les titres de meilleur défenseur, de meilleur entraîneur, de meilleur jeune et meilleur joueur de la saison 2020-2021 de Jeep ELITE. Ce mardi, la LNB s'attaque aux trophées de Pro B et a commencé par le titre de meilleur jeune du championnat.