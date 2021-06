Besson, Kamagaté, Marnette et Begarin nominés pour le titre de meilleur jeune de la saison 2020-2021

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron et Sébastien Grasset

Ce lundi, la Ligue Nationale de Basket (LNB) a annoncé quels étaient les personnalités qui ont reçu le plus de voix pour les titres de meilleur défenseur, de meilleur entraîneur, de meilleur jeune et meilleur joueur de la saison 2020-2021 de Jeep ELITE. Ce mercredi, la LNB s'attaque aux trophées de Pro B. Les quatre jeunes ayant reçu le plus de votes sont Juhann Begarin (arrière de Paris), Hugo Besson (arrière de Saint-Quentin), Ismaël Kamagate (pivot de Paris) et Louis Marnette (arrière de Souffelweyersheim).