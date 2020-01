Best Western Hotels & Resorts nouveau partenaire de la LNB

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Best Western Hotels Resorts

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a annoncé dans un communiqué avoir signé un partenariat d'une saison avec la chaîne d'hôtellerie Best Western Hotels & Resorts (300 hôtels en France), via son prestataire Sport & Co.

"A compter de la 18e journée de Jeep ÉLITE, Best Western Hotels & Resorts récompensera chaque semaine la meilleure équipe à l'extérieur par le trophée symbolique de l'équipe « Best Western de la Semaine » et sera impliqué dans différentes animations et activations chez ses adhérents, sur les terrains et les réseaux sociaux du groupe", indique la LNB.

Après Amazon et Jeep, c'est donc une nouvelle marque américaine installée en France qui devient partenaire de la LNB.