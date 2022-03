Blois : "Les joueurs se sont donnés un coup de pied au cul", dit Mickaël Hay

L'ADA Blois se devait de réagir après sa défaite 67-58 à Lille vendredi et ils l'ont fait en s'imposant 83-56 à domicile contre Aix-Marienne.

L'ADA s'est montrée très aggresif en première mi-temps contre les Savoyards, en menant 47-18 au bout des 20 premières minutes de jeu. Les Blésois ont connu un coup de mou en perdant le troisième quart-temps (23-15) mais ont quand même remporté le match avec un score sans appel 83-56. Tyren Johnson s'est régalé contre Aix-Maurienne avec 19 points à 7/13 de réussite aux tirs, 1 rebond, 5 passes décisives, 3 interceptions et 3 contres pour 28 d'évaluation en 24 minutes. Thomas Cornely a réalisé une bonne prestation en double-double avec 11 points à 5/7, 3 rebonds, 10 passes décisives et 1 interception pour 22 d'évaluation en 21 minutes.

Dans des propos rapportés par La Nouvelle République, l'entraîneur de l'ADA Blois Mickaël Hay s'est montré satisfait par cette large victoire :

" À Lille, on avait été suffisants, on avait manqué de cette intensité qui est notre identité. Et cette identité, il nous faut la respecter, d’autant que ce championnat est fou et que je suis incapable de vous prédire ce qui va se passer lors des douze dernières journées. Ce mardi, la réaction de l’équipe a été bonne. Je l’attendais, mais surtout les joueurs l’attendaient d’eux-mêmes. Ils se sont donnés un coup de pied au cul. On s’est rendu le match facile. Avoir 29 points d’avance à la mi-temps, c’est rare. Et on ne s’est pas fait peur ensuite. On a pu mettre les jeunes sur le terrain. On est restés sérieux, on n’est jamais partis dans du n’importe quoi. Même les gamins à la fin ont voulu faire des stops défensifs".