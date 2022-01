Blois : Après trois mois sans jouer, Tyren Johnson s'entraîne de nouveau

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Tyren Johnson (2,02 m, 33 ans) entrevoit le bout du tunnel. L'intérieur américain a repris l'entraînement individuel, avec quelques mouvements basket, indique La Nouvelle République. Joueur emblématique de l'ADA Blois, l'ailier-fort n'a pu disputer que trois rencontres de saison régulier avec les Blésois, en cet exercice 2021-22. Sa blessure au genou l'empêchait de pouvoir sprinter et de sauter. Lors de ces 3 rencontres, l'ancien joueur de Châlons-Reims et de Hyères-Toulon tournait à 19,7 points, 3,7 rebonds et 4,7 passes décisives ; et a permis à son équipe de démarrer la saison par 3 victoires.

"C'est une question de semaines", a tempéré le manager général Julien Monclar. Son premier match devrait se jouer le mois de mars

Sans un de ses joueurs majeurs, l'ADA souffre. Huitièmes en championnat, avec un bilan de 7 victoires et 7 défaites, Blois entend bien remonter la pente au retour de son ailier-fort. En son absence, Jamar Abrams (2,02 m, 32 ans) a pris sa place. Il affiche des statistiques correctes avec l'ADA : 11,1 points, 2,4 rebonds et 1,6 passe décisive par match, en 7 rencontres disputées, mais n'a pas l'impact du Louisianais. Le joker médical devrait poursuivre sa pige jusqu'au 12 février, quelques jours avant la trêve hivernale. Après cette longue trêve (prévue pour la Leaders Cup puis la fenêtre internationale) - en cas d'élimination par Nancy en demi-finales de Leaders Cup -, Blois affrontera Evreux le 4 mars.

D'ici là, l'équipe de Mickaël Hay a de nombreuses échéances. Absents des terrains depuis le 15 janvier et une victoire contre Evreux (78-72), Blois a depuis vu deux de ses rencontres être reportées (le 18 janvier en Leaders Cup contre Nancy et le 21 janvier contre Vichy). Ce vendredi soir à 20 heures, l'ADA se rend en Savoie, à Aix-Maurienne, pour le compte de la 17e journée de Pro B.