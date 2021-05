Blois - Saint-Chamond reporté ; le quatrième report de suite pour le SCBVG

PRO B

Crédit photo : Sabine De Leest

Rouen, Évreux, Vichy/Clermont et à présent Blois. Pour la 4e fois de suite, Saint-Chamond est dans l'obligation de reporter sa rencontre puisque l'ensemble de son staff, Maxime Nelaton, Alain Thinet et Matthieu Andreux (notre photo) sont toujours positifs à la Covid-19, en plus de Théo Bouteille.

À l'heure actuelle, la LNB a réussi à recaser les rencontres face à Evreux, le dimanche 30 mai et à Rouen, le lundi 14 juin. Restera à placer les matchs face à Vichy/Clermont et donc Blois, quelque part dans ce calendrier infernal. Rappelons qu'à l'heure actuelle, le club de la Loire est 16e de Pro B avec un bilan de 5 victoires et 14 défaites.