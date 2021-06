Blois : Tyren Johnson arrêté jusqu'à la fin de saison, le Croate Dominic Gilbert arrive

PRO B

Alors que la troupe de Mickaël Hay a repris la compétition ce mardi à Vichy-Clermont par une défaite, l'ADA Blois indique que Tyren Johnson (2,02 m, 31 ans) ne pourra pas rejouer de la saison. La formation du Loir-et-Cher devra donc faire sans le MVP de la saison 2017-2018 pour tenter d'accrocher l'une des deux premières places synonymes de montée en Jeep ÉLITE. En 27 rencontres, l'Américain tournait à 14,1 points à 46,3% de réussite aux tirs, 5,1 rebonds et 2,7 passes pour 14,5 d'évaluation en 27 minutes.

"Sa santé à moyen terme n'est pas en cause"

"Suite à un test PCR réalisé le 30 mai dernier qui s’est révélé positif, Tyren Johnson est rentré en isolement comme le prévoit le protocole LNB, détaille l'ADA Blois dans son communiqué ce mercredi 9 juin 2021. Compte tenu du dossier médical du joueur, le médecin avait alerté quant au risque d’une reprise de Tyren quand bien même il présenterait un test négatif à la suite de son isolement. En prévention de ce risque et compte tenu des enjeux de fin de saison, le Club a alors décidé de signer un contrat avec un joueur et de patienter pour sa qualification afin, malgré tout, de se donner le maximum de chances de réintégrer Tyren.

Lundi soir, à la sortie de sa période d’isolement, les tests cardiologiques de reprise ont effectivement confirmé que Tyren ne pouvait pas reprendre d’activité sportive cette saison. Si la frustration du MVP 2018 est très forte tant il souhaitait finir la saison la beauté, sa santé à moyen terme n’est pas en cause."

Dominic Gilbert à la rescousse

Face à l'indisponibilité de Tyren Johnson, Julien Monclar et les dirigeants blésois ont recruté l'ailier croate Dominic Gilbert (1,98m, 25 ans) pour les cinq derniers matchs de la saison, après avoir fait venir Ivan Février. Récent finaliste du championnat des Pays-Bas avec le club de Den Bosh, l'ancien poste 3 du Cibona et de Zadar valait 7,1 points à 51% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds et 1,5 passe décisive pour 9,1 d'évaluation en 19 minutes. Il "devrait faire ses débuts dès vendredi avec l’ADA lors de la réception de Denain", précise le club.