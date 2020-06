Blois : Un budget stable, Cornely prolongé, Dossou-Yovo et Mbaye signés

PRO B

Crédit photo : ADA Blois

Ce lundi 8 juin à 16 heure, Paul Seignolle (président du club), Julien Monclar (manager général) et Mickael Hay (coach) étaient en direct sur la page facebook de l'ADA Blois pour répondre aux questions des journalistes et internautes.

Sur la saison écoulée, l'ADA Blois était dominante dans l'antichambre de la Jeep ELITE et occupait la première place du classement au moment l'arrêt de la saison avec un bilan de 19 victoires et 4 défaites. Suite au résultat de l'assemblée générale de la Ligue Nationale de Basket (LNB), le club s'est encore vu refuser l'accession en Jeep ELITE, deux ans après le premier refus à cause de l'absence d'agrément du Ministère des Sports concernant le centre de formation.

Pour l'entraîneur Mickael Hay, ce fut tout de même une saison enrichissante et extraordinaire avec notamment la meilleure attaque du championnat (112,6 points sur 100 possession, 86,6 points par match). La cohésion de groupe a été encore plus forte qu'en 2017/18, tous les joueurs ont progréssé, avec comme exemple Tyren Johnson, meilleur encore qu'il y a deux ans alors qu'il avait déjà été élu MVP.

Pour le président Paul Seignolle et le GM Julien Monclar, la décision prise par la Ligue Nationale de Basket est injuste, pour eux le travail sportif a été oublié "un joueur comme Benjamin Monclar ne jouera pas la saison prochaine en Jeep ELITE alors qu'il est resté deux fois au club, comme Tyren Johnson", peste le président.

Côté effectif 2020/21

Le club, qui conserve un budget à l'identique (2,4 millions d'euros), a six joueurs sous contrat pour la saison prochaine : Benjamin Monclar, Lamine Sambé, Jérémy Nsimba, Cédric Bah, Sya Plaucoste et Alexis Thangue. Autrement, Kris Joseph, Abdoulaye Sy (Lorient, NM1), Lucas Bourhis (retour de prêt au BCM Gravelines-Dunkerque, Jeep ELITE) s'en vont.

L'ADA Blois a obtenu la prolongation de contrat du meneur Thomas Cornely (1,90 m, 28 ans) pour deux saisons supplémentaires, lui qui été déjà presént pour la montée en Pro B en 2016 avant de partir à Caen et de gagner à nouveau le championnat Nationale 1 puis de revenir au club en 2018.

Le club fera également appel à deux jeunes du centre de formation pour compléter le groupe professionnel.

Après mûre réflexion, l'emblématique Tyren Johson (2,02 m, 31 ans) quitte le club pour rejoindre le Mexique et les Dorados de Chihuahua. Celui qui est décrit comme le meilleur joueur de l'histoire du club s'envole donc sur le continent américain après trois saisons à Blois. Son numéro 2 sera retiré par la formation du Loi-et-Cher.

L'intérieur Stéphane Gombauld (2,02 m, 23 ans) était une intérrogation. Après de nombreuses discussions et des efforts proposés par le club, le joueur français ne prolongera pas l'aventure à Blois. Il souhaite renforcer une formation de Jeep ELITE. Le CCRB est sur ses rangs.

Pour le remplacer, le club devrait compter comme annoncé sur la signature de Mathis Dossou-Yovo (2,05 m, 19 ans), L'ADA a obtenu un accord de prêt de son club l'Elan Chalon, lui qui était prêté sur la saison 2019/20 du côté de l'ALM Evreux. Le jeune intérieur a enregistré des statistiques de 4,7 points, 3,3 rebonds et 0,3 passe décisive pour 5,1 d'évaluation en 15 minutes de jeu.

Le club devrait également obtenir la signature de l'ailier sénégalais Mbaye Ndiaye (2,03 m, 21 ans), comme annoncé. Après deux saisons en Espoirs du côté de la JL Bourg Mbaye Ndiaye est un joueur talentueux qui devrait s'épanouir à Blois.

Le club est toujours à la recherche d'un joueur extérieur et d'un intérieur pour boucler son effectif.

Enfin, le staff reste inchangé : Mickaël Hay sera assisté par Dominique Roinard. Quant à la suite, le club prévoit de réaliser son tournoi de préparation début septembre. L'équipe d'Orléans, celle de Nantes et les Belges d'Alost sont prévus au programme.