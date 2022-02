Blois a fini par prendre le dessus sur Boulazac

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

D'abord hors du coup, au point d'être menée de 15 points à la mi-temps, l'ADA Blois s'est remise dans le droit chemin en deuxième mi-temps pour arracher la prolongation et finalement l'emporter 93 à 87. A 3 minutes 30, les Blésois étaient à -11. Mais leur travail des 15 dernières minutes leur a permis de faire craquer le BBD et faire sauter le verrou.

Outre le leader Thomas Cornely (15 points à 5/11 aux tirs, 6 rebonds, 7 passes décisives, 6 balles perdues et 6 fautes provoquées), l'équipe de Mickaël Hay a pu compter sur Jamar Abrams (21 points à 8/12, 4 rebonds et 3 passes décisives), Laurence Ekperingin (15 points à 4/9, 5 rebonds et 3 passes décisives), Mbaye Ndiaye (15 points à 6/9, 12 rebonds, 3 passes décisives, 3 contres et 3 interceptions pour 25 d'évaluation) et d'autres encore. De quoi aller chercher une 9e victoire en 16 matches. De son côté, Boulazac passe à côté d'un deuxième succès consécutif.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques