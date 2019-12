Blois assure, Nantes et Quimper se détachent

PRO B

Belle soirée de Pro B pour conclure l'année 2019 avec du spectacle, des rebondissements, du suspense et performances individuelles de haut-niveau ! En haut de tableau, Blois a signé sa cinquième victoire consécutive face à Saint-Quentin avec l'aide du duo Monclar-Johnson (20 et 19 points) pour l'emporter 82-65.

Souffel et Saint-Chamond perdent du terrain

La lutte parmi les poursuivants a pris un nouveau tournant puisque Souffelweyersheim et Saint-Chamond ont à nouveau lâché du lest en s'inclinant respectivement à Gries-Oberhoffen (98-69) et à domicile face à Aix-Maurienne (76-84). Nantes et Quimper sont donc désormais seuls deuxièmes suite à leurs succès acquis à Lille et Poitiers.

Nantes a su faire preuve d'un grand sang-froid pour l'emporter en prolongation après avoir vu Mike Holton forcer cinq minutes supplémentaires d'un tir à 3 points. Gary Chathuant et Mourad El Mabrouk lui ont alors répondu dans le même exercice durant l'overtime pour offrir la victoire à l'Hermine (76-82).

Quimper a pour sa part signé un quatrième succès consécutif pour terminer l'année à deux victoires du leader. A Poitiers, les hommes de Laurent Foirest ont fait preuve de sérieux face à une bête blessée qui a à nouveau lâché prise en début de quatrième quart-temps (64-91).

Roko-Leni Ukic est monté en température

Pour ce qui est des performances de haut-niveau et des matchs à suspense, Roko-Leni Ukic pour Antibes, Marquis Wright pour Denain et Ron Lewis pour Nancy ont affolé les cœurs et les compteurs. La performance du soir reste à mettre à l'actif de Roko-Leni Ukic qui a sorti 28 points à 5/7 à 3 points, 5 rebonds, 10 passes décisives et 2 interceptions pour 38 d'évaluation en 30 minutes dans la victoire sur le fil des Sharks à Vichy-Clermont (99-101).

Marquis Wright a pour sa part réussi un match plein ponctué d'un 3 points et deux lancers de la plus haute importance qui ont permis à Denain de vaincre Evreux (82-75) et au meneur américain de livrer une bien belle ligne de stats : 19 points, 8 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions pour 30 d'évaluation.

Enfin, Ron Lewis a été le héros du hold-up nancéien en terre fosséenne. L'ancien joueur de Fos-sur-Mer en Jeep Elite la saison dernière s'est offert un retour remarqué avec 27 points et le panier de la gagne dans les dernières secondes qui a offert la victoire au Sluc 69 à 68. Scotché en bas de tableau, Fos-sur-Mer est désormais a égalité avec Paris qui l'a pour sa part emporté face à Rouen à domicile (80-73).

Les résultats de la 13e journée :

Vichy-Clermont – Antibes : 99-101

Blois – Saint-Quentin : 82-65

Denain – Evreux : 82-75

Saint-Chamond – Aix-Maurienne : 76-84

Gries-Oberhoffen – Souffel : 98-69

Fos-sur-Mer – Nancy : 68-69

Lille – Nantes :76-82

Poitiers – Quimper: 64-91

Paris – Rouen : 80-73