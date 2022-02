Blois confirme contre Antibes, Nancy de nouveau battu

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

L'ADA Blois a signé sa cinquième victoire de suite en venant à bout d'une équipe d'Antibes (82-60) qui restait pourtant sur un large succès contre le leader de Pro B, Saint-Chamond. Après avoir rendu hommage à leur ancien capitaine, Benjamin Monclar, les Blésois ont pris le dessus en s'appuyant sur leur meneur Thomas Cornely (10 points à 4/8 aux tirs, 7 rebonds et 10 passes décisives pour 23 d'évaluation) et leur ailier Mbaye Ndiaye (16 points à 6/10, 11 rebonds et 4 contres pour 25 d'évaluation).

Avec ce 11e succès, Blois prend la quatrième place d'Antibes et se rapproche de Nancy. Les Lorrains ont perdu leur deuxième match de suite, cette fois à Tours (92-89). Le SLUC a beau avoir marqué 31 points lors du dernier quart-temps, cela n'a pas suffi.

Derrière, Vichy (9 victoire, 7 défaites) n'est plus loin au classement suite à sa victoire à Saint-Vallier (72-80). Les joueurs de Guillaume Vizade ont tenu les Dromois à 8 points lors du dernier quart-temps et ont pu compter sur un Thomas Ceci-Diop en jambes (21 points).

Enfin, Quimper, après une période noire, vient de signer deux victoires de suite. Cette fois, les Béliers ont l'Alliance Sport Alsace 76 à 71. Les deux pivots bretons, Ryan Reid et Bastien Vautier, ont cumulé 30 points.