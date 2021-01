Blois corrige Quimper dans le choc au sommet

PRO B

Crédit photo : Tuan Nguyen

Le choc en tête de Pro B a rapidement basculé en faveur de Blois qui recevait le leader quimpérois au Jeu de Paume cet après-midi. Les locaux ont pris confiance en passant un 10-1 bouclé par le 3 points d'Alexis Tanghe dans le premier quart-temps (24-14). Bousculés, les Béliers ont réagi dans le deuxième quart-temps, avec les 3 points de Bathiste Tchouaffé et Jules Rambaut pour commencer puis suite à un 8-2 pour terminer la première mi-temps et limiter la casse à -5 (39-34).

Un travail gâché dès la reprise par trois pertes de balle rapides mais surtout trois paniers à 3 points de Benjamin Monclar pour redonner une avance confortable aux locaux (50-36). Reléguées à -24 dans la foulée, les troupes de Laurent Foirest ont alors réussi à repartir de l'avant grâce à leur défense de zone et une adresse à 3 points retrouvée à l'image du duo Duwiquet-Djimrabaye. Charly Pontens a arraché un panier avec la faute pour ramener son équipe à 67-58 à 7 minutes de la fin du match.

Un début de deuxième mi-temps à sens unique

Blois n'a pas cédé à la panique malgré quelques possessions bien cafouillées, et a retrouvé le fil pour s'assurer la victoire finale, redémarrant la machine sur deux paniers intérieurs de Thomas Cornély et Cédric Bah avant de voir Benjamin Monclar, MVP du match avec ses 24 points, scorer un 3 points déjà décisif (75-58). Le 3 points ouvert de Lamine Sambe et le dunk de Mathis Dossou-Yovo ont ensuite parachevé le succès des hommes de Mickaël Hay sur le score de 83 à 68.

« On a été agressifs, notamment défensivement », a déclaré Benjamin Monclar après la rencontre. « Derrière ça nous a donné du jeu rapide, et on a pu marquer des paniers relativement faciles. Notre entame de deuxième mi-temps a été très bonne. Ça nous a permis de prendre confiance et de prendre un peu le large face à cette équipe de Quimper qui a tenté un retour sur la fin en revenant autour des dix points. On n'a pas paniqué, on a su mettre les paniers qu'il fallait, faire les stops au bon moment pour remporter cette belle victoire ».

Les stats du match