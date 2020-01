Blois creuse l'écart

PRO B

Blois continue d'impressionner en tête du championnat après ce nouveau succès acquis à Nantes dans le choc de la soirée entre les deux premiers. Après une première mi-temps équilibrée (33-37), l'Hermine a passé la vitesse supérieure en enchaînant un 14-1 alimenté par le 2+1 et le 3 points de Gary Chatuant mais aussi celui de Terry Smith (47-42).

Lucas Bourhis, héros du soir

Les locaux tenaient le bon bout à 10 minutes de la fin (54-49) et ont attaqué le dernier acte par deux nouveaux missiles lointains signés Gary Chathuant et Ludovic Negrobar. Grands artisans du succès de l'ADA, Lamine Sambé (16 points) et Stéphane Gombauld (21 points) ont alors dû s'employer pour maintenir leur équipe en vie.

Les Blésois ont refait surface au meilleur moment alors que Mourad El Mabrouk venait de porter la marque à 70-68 à 30 secondes de la fin, lorsque Lucas Bourhis a planté un panier à 3 points aussi magnifique que décisif (70-71). Terry Smith a ensuite perdu le dernier ballon du match pour Nantes, laissant ainsi Tyren Johnson terminer le travail depuis la ligne des lancer-francs à la dernière seconde. En inscrivant le premier et en ratant le deuxième afin de permettre à Blois de l'emporter 70-72.

On s'en souviendra longtemps de ce panier primé ultra clutch de @6Bourhis ! Magnifique ! #NBHADA #ProB pic.twitter.com/69xTAytSrm — ADA Blois Basket 41 (@ADABloisBasket) January 10, 2020

Paris Basket forte tête à Evreux

La soirée a également été marquée par le succès autoritaire de Paris Basketball sur le parquet d'Evreux (81-87). Les Parisiens ont notamment pu compter sur un Sylvain Francisco impérial derrière l'arc en première mi-temps (4/4 à 3 points) et un Nobel Boungou-Colo des grands soirs (25 points à 6/9 à 3 points, 10 rebonds).

Relégués à -12 à la pause (43-55), les Ebroïciens du tandem Zamora-Kayembe (22 points chacun) ont cru en leurs chances jusqu'au bout après un retour éclair en troisième quart-temps (68-70). Mais les coéquipiers d'Ismaël Kamagate (15 points, 8 rebonds, 3 contres en 19 minutes) ont fait le nécessaire sur la fin pour repartir victorieux de la salle Jean Fourré.

Jamar Diggs sort le grand jeu

Rouen a pour sa part dû batailler pour se défaire de Fos-sur-Mer. Les Rouennais avaient pris le meilleur départ (52-40) mais ont accusé le coup au retour des vestiaires en encaissant un 27-15 en dix minutes, dépassés par l'adresse du duo Choquet-Diabaté à l'arrière et l'intensité de Bodian Massa à l'intérieur (67-67).

MVP du match avec ses 21 points et 12 passes, Jamar Diggs a repris le fil afin de permettre à Rouen de signer une 17e victoire de suite à domicile. En multipliant les actions décisives comme le panier de l'égalisation ou sa 12e offrande de la soirée pour Andre Spight qui a redonné l'avantage à Rouen à moins de deux minutes de la fin (77-75). Jérôme Cazenobe a enfoncé le clou près du cercle avant que Jamar Diggs ne valide la victoire 83-77 du RMB.

Dans les deux dernières rencontres de la soirée, Denain a chuté de peu à Aix-Maurienne (79-76), face à un duo Seppala-Nkaloulou décisif en fin de partie, et Antibes a disposé de Poitiers après une deuxième mi-temps dominée de A à Z (86-67). Les Poitevins restent ainsi bons derniers avec un seul succès en 14 matchs.

A suivre ce samedi soir dès 20h : Souffelweyersheim – Lille, Saint-Quentin – Vichy-Clermont, Quimper – Gries-Oberhoffen et Nancy – Saint-Chamond.