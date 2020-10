Blois écrase Poitiers, Nancy déborde Rouen dans le final

PRO B

Démarrée vendredi, la première journée de la saison régulière de Pro B a continué ce dimanche. En milieu d'après-midi, le SLUC Nancy s'est imposé 76-69 contre Rouen. Menée de 5 points (51-56) à l'entame du dernier quart-temps, l'équipe de François Peronnet a pu compter sur un énorme Ron Lewis (30 points à 8/13 derrière l'arc) et un Tyran De Lattibeaudiere très actif (17 points, 6 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions, 2 contres et 8 fautes provoquées pour 23 d'évaluation en 34 minutes) pour prendre le dessus et s'imposer de 7 points contre une formation normande au banc limité (huit joueurs utilisés, dont trois entre 37 et 40 minutes). Amin Stevens s'est pourtant démené (22 points à 10/15, 14 rebonds et 5 fautes provoquées pour 32 d'évaluation en 37 minutes).

Plus tard dans la soirée, l'ADA Blois s'est facilement jouée de Poitiers (93-72). Bien plus en place (124 d'évaluation collective), très adroite (28 passes décisives, 14/25 à 3-points), l'équipe de Mickaël Hay a signé deux quart-temps magnifiques : le deuxième (33-18) et le troisième (28-12). Derrière, le staff a fait tourner (aucun joueur à plus de 23 minutes). Autrement, il regrettera sans doute les trop nombreuses balles perdues (18). Parmi les satisfactions individuelles, il y a Mathis Dossou-Yovo (14 points à 5/6, 8 rebonds, 2 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 19 minutes).