Blois et Nancy déroulent

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Pas de surprise en clôture de la 21e journée de Pro B avec le carton de Blois face à Evreux. Les Blésois comptaient 29 points d'avance dès la fin de la première mi-temps et ont pu s'appuyer sur Benjamin Monclar (21 points) ainsi que sur le trio Sambe-Johnson-Gombauld pour alimenter la marque.

L'adresse à 3 points a également été au rendez-vous avec un joli 17/32 dans l'exercice dont 4/6 pour Ben Monclar et 5/7 pour Lamine Sambe. Dépassés, les Ebroïciens sont ainsi repartis du Jeu de Paume avec un revers de 36 points dans les dents (113-77).

Nancy a eu plus de mal à se défaire de Poitiers, les Poitevins étant toujours dans le coup après trois quart-temps (51-46), mais le duo Lewis-Narrace a fait le nécessaire pour assurer la victoire au Sluc, Ron Lewis compilant 16 points, 5 rebonds et 8 passes décisives tandis que Williams Narrace a été élu MVP du match avec ses 18 points et 9 rebonds (86-67).