Blois et Quimper battus, Denain seul leader !

PRO B

Crédit photo : Christophe Delrue

Coup de tonnerre sur la Pro B avec la prise de pouvoir de Denain qui a profité des revers Blois et Quimper tout en s'imposant à Souffelweyersheim.

Blois a buté sur une surprenante équipe lilloise qui a su prendre le meilleur départ (7-18) puis contenir les offensives de l'ADA jusqu'à la fin, portés par une adresse extérieure insolente (13/27 à 3-points).

Lille euphorique de loin, Nancy costaud jusqu'à la fin

A tour de rôle, Raijon Kelly (15 points), Gaylor Curier (9 points à 3/5 de loin), Jonathan Kazadi (15 points) et Jean-Victor Traoré (MVP du match avec 17 points, à 4/5 de loin, 2 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions) ont réussi à se relayer pour punir les Blésois et s'offrir jusqu'à 18 longueurs d'avance en milieu de quatrième quart-temps (50-68) pour finalement s'imposer 74 à 68.

Quimper a également perdu sur ses terres, battu par une solide équipe de Nancy emmenée par le duo Lewis-Cumberbatch, auteur de 16 points chacun. Les Nancéiens ont pris les commandes en deuxième mi-temps avec un 13-2 puis deux paniers à 3 points d'Antony Labanca et Ron Lewis pour boucler le troisième quart-temps (53-61).

Quimper s'est accroché, revenant notamment à -2 suite à trois paniers de suite inscrits par David Jackson (80-82), mais le Sluc n'a pas craqué, s'en remettant à Tyran De Lattibeaudière au lancer-franc pour l'emporter 84-80.

David Skara sur son 31

L'occasion était inespérée pour Denain qui a une nouvelle fois fini fort pour rafler la mise sur le parquet de Souffelweyersheim. Dans une rencontre indécise jusqu'au bout, les Denaisiens ont pu compter sur la grosse performance de David Skara (31 points, 12 rebonds, 31 d'évaluation) et le sang-froid de Stephen Brown et Matthieu Missonnier dans le « money-time » pour arracher la victoire (69-73) et décrocher la première place !

A noter enfin la victoire maîtrisée de Fos-sur-Mer devant Paris Basketball, match marqué par le 7/9 à 3 points de Kevin McClain (29 points) qui, à l'image de son équipe, a su prendre le meilleur départ et inscrire les paniers importants pour préserver son avance jusqu'au bout (87-75).