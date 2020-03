Blois et Souffel sur le fil

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Blois s'est fait peur mais est reparti de la Halle Carpentier avec la victoire. L'ADA pensait avoir fait le plus dur en mettant Paris Basket à 18 longueurs à 10 minutes de la fin (44-62). Mais c'était sans compter sur la détermination des hommes de Jean-Christophe Prat qui ont enchaîné les gros paniers à l'image de Gauthier Denis et Nobel Boungou Colo, ce dernier faisant même repasser les siens devant à une minute du terme ! (70-68)

Blois a réussi à sauver les meubles par l'intermédiaire de Stéphane Gombauld, qui a inscrit les deux lancers décisifs pour emmener tout le monde en prolongation, et tuer le match durant les cinq dernières minutes, avec l'aide des 3 points de Thomas Cornély et Tyren Johnson (78-85). Avec 28 points et 7 rebonds, Stéphane Gombauld, qui enchaîne les perfs, a logiquement été élu MVP du match.



Joe Burton, héros du derby

Tout juste arrivé de Roanne, Joe Burton s’est déjà fait adopter par le public des Sept Arpents ! Après un énorme double-double la semaine dernière à Antibes (18 points et 19 rebonds), l’ancien pivot choralien a offert le derby alsacien à Souffelweyersheim à 4,5 secondes du buzzer final (65-63), au terme d’un pick and roll parfaitement mené avec Louis Marnette.

La conclusion d’une rencontre engagée, où le BCS a longtemps été malmené par Gries-Oberhoffen (44-54 à la 30e minute), malgré une incroyable moisson de rebonds offensifs (21), ne trouvant la solution que dans le dernier acte. Incapables de gagner à domicile depuis cinq rencontres, les coéquipiers d’un énorme Sylvain Sautier (14 points et 10 rebonds) ont donc su inverser la dynamique au meilleur moment possible.

Outre l’évidente affaire de suprématie régionale, ce succès arraché permet surtout au promu souffelois de conforter sa place dans le Top 8.