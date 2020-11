Blois favorable au fait de jouer 4 matchs en décembre : "N'abusons pas du chômage partiel" demande son président

PRO B

Quel sera le programme de la Jeep ELITE et de la Pro B en décembre ? Alors que cinq journées de championnat étaient prévues pour les deux divisions, pour le moment rien n'a été établi. Une réunion du Comité Directeur ce mardi 24 novembre devrait permettre d'en savoir plus. En attendant, les représentants (présidents, GM et coachs) des clubs s'expriment, dans les médias ou sur le réseaux sociaux, pour donner leur point de vue. Le président de l'ADA Blois Paul Seignolle a partagé le sien :

"L'ADA Basket souhaite pouvoir disputer 4 matchs en décembre dont 2 à domicile à huis clos. N'abusons pas du chômage partiel avec les aides de l'état nous pouvons supporter ces deux matchs à domicile soyons responsables."

L'Etat a en effet annoncé le versement d'un fonds de compensation (83 millions d'euros) sans que l'on ne sache encore à combien les clubs de Ligue Nationale de Basket auront droit. Par contre, l'exonération des cotisations sociales des mois d'octobre, novembre et décembre devraient permettre aux clubs de réaliser de belles économies.