Blois frappe fort à Fos-sur-Mer, Saint-Quentin reprend le fauteuil de leader

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Troisième victoire consécutive pour Blois qui a confirmé son retour en forme en allant battre Fos-sur-Mer sur son parquet (66-69). Les Blésois avaient réalisé une première mi-temps exceptionnelle d'intensité des deux côtés du parquet et ont compté jusqu'à 20 points d'avance en début de troisième quart-temps après un dunk de Mathis Dossou Yovo (24-44).

Les Provençaux ont alors entamé un retour tonitruant sous l'impulsion du tandem Diggs-Massa (22 et 18 points) pour repasser devant dans le dernier acte et prendre jusqu'à 5 points d'avance sur le 3e panier à 3 points de la période de Jamar Diggs (62-57). Blois a alors su serrer les dents pour revenir, notamment grâce à un 3 points de Thomas Cornély (9 points, 5 rebonds, 9 passes), puis pour passer devant et l'emporter sur le fil suite à deux paniers de la paire Plaucoste-Johnson (66-69).

Quimper perd encore, Saint-Quentin en profite

Blois est désormais troisième à égalité avec Fos-sur-Mer et Quimper puisque les Béliers ont également concédé une nouvelle défaite, à Souffelweyserhseim.

Avec l'appui du trio Oguine-Thomas-Facey dans le dernier quart-temps, le BCS a d'abord résisté au 11-0 passé par les artilleurs quiméprois Charly-Pontens et Paul-Lou Duwiquet, puis au coup de chaud de David Jackson, auteur de deux paniers à 3 points en toute fin de match qui n'ont pas suffi à changer l'issue de la rencontre. Au lancer, Kentan Facey (15 points, 8 rebonds) a alors pu offrir un court mais précieux succès aux Alsaciens (68-66).

En tête du championnat, Saint-Quentin n'a pour sa part pas tremblé devant Vichy-Clermont. Le SQBB a notamment passé un 17-4 dans le deuxième quart-temps pour prendre les devants et garder la tête jusqu'au bout, avec encore une fois un Parker Jackson Cartwright en double-double (18 points, 11 passes décisives) et un Hugo Besson qui confirme son statut de meilleur scoreur de la division avec 26 points pour un succès 101 à 86.

A noter également le cinquième succès de suite de Lille (80-76 face à Rouen), la quatrième victoire consécutive de Gries-Oberhoffen (91-86 face à Nantes) qui s'éloigne un peu plus de la zone rouge, contrairement à Antibes qui s'est incliné à Denain sur un panier de Stephen Brown (13 points, 7 passes décisives) dans les dernières secondes (79-77), et Saint-Chamond, battu pour la 8e fois consécutive du côté d'Evreux (79-71), trébuchant dans un money-time marqué par ce dunk monumental de Dylan Affo Mama :

Résultats