Blois prend la tête du championnat !

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Encore un coup de théâtre en Pro B puisque les deux premiers du championnat avant cette 27e journée ont chuté à l'extérieur. Fos-sur-Mer, qui n'a pas vu le jour face à une équipe de Saint-Chamond révoltée, qui s'est employée en équipe aux côtés du tandem Hoyaux-Relphorde (14 et 19 points) pour faire tomber le leader, avec notamment 7 joueurs à 6 points et plus (79-73). Et Nancy, qui est parti de trop loin (66-48) sur le parquet d'Evreux et son du quatuor Tilghman-Radnic-Dally-Paschal (90-87).

6/6 pour Blois à l'extérieur

En conséquence, Blois, qui n'a pas tremblé du côté de Souffelweyersheim (62-79), a pris la tête de la division. Les Blésois ont encore affiché une belle assurance et la même détermination pour signer une sixième victoire de suite à l'extérieur, sur le parquet du BCS, qui restait pour sa part à sur sept succès consécutifs à la maison. Le trio Cornély-Sambe-Bah a notamment été précieux dans le dernier acte pour repousser les coéquipiers de Timothé Vergiat (26 points, à 8/14 à 3 points).

Quimper a pour sa part perdu à domicile face à Denain (76-85) tandis qu'en bas de classement, Poitiers s'est joint à Saint-Chamond pour faire la bonne affaire de la soirée en s'imposant face à Aix-Maurienne, 15e, tandis qu'Antibes, 16e, s'est incliné à Gries-Oberhoffen (93-79).

Résultats :