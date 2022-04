Blois prolonge Zeke Moore jusqu'à la fin de la saison

PRO B

Crédit photo : Tuan Nguyen

L'ADA Blois est plutôt dans une bonne dynamique avec une troisième place en saison régulière et un effectif qui a été bien complété malgré les blessures. L'équipe de Mickaël Hay sera l'une des plus dangereuses en playoffs. D'autant plus que Zeke Moore (2,01 m, 24 ans) a prolongé jusqu'à la fin de la saison, lui qui était originellement là en tant que remplaçant médical de Mbaye Ndiaye. Cet ailier arrivé du championnat danois tourne à 8 points et 2,6 rebonds en 19 minutes après 5 matches. Malgré des soucis d'adresse (26,7% à 3-points sur 3 tentatives par match), il a montré un bon potentiel.

« Zeke a fait preuve d’une belle capacité d’adaptation à un nouveau pays, un nouveau championnat et surtout un nouveau niveau, a expliqué le manager général Julien Monclar. Les grosses échéances qui arrivent nous ont incité à densifier l’effectif. Zeke a un profil tout à fait complémentaire de Mbaye qu’il remplaçait initialement, et globalement du reste de l’effectif. »

Blois se déplace à Saint-Quentin pour son prochain match, à Saint-Quentin ce vendredi.