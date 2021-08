Blois s'impose à Orléans

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Paage Creation

Sur le parquet d'une équipe d'Orléans limitée à cinq joueurs professionnels (Mutuale, Ulmer, Dally, Cingala-Mata et Dinal) en l'absence de Youssou Ndoye (retenu à l'AfroBasket) et avant de recruter trois joueurs (un poste 1, 2 et 4), l'ADA Blois s'est imposée 74-68 ce vendredi lors d'une rencontre de préparation. Les joueurs de Mickaël, menés 43-40 à la mi-temps, ont pris le dessus dans le troisième quart-temps (9-17). Si du côté de l'OLB LaMonte Ulmer a marqué 23 points, pour l'Abeille des Aydes Tyren Johnson en a mis 22.

Prochain match pour Blois mercredi face à Rueil, avant l'organisation de son tournoi où se rendront trois équipes de Betclic ELITE (Gravelines-Dunkerque, Orléans et Paris Basketball).

Les marqueurs de la rencontre (source La Nouvelle République) :