Blois s'impose chez Le Portel en Coupe de France

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : ESSM Le Portel

En 16e de finale de la Coupe de France masculine, l'ADA Blois (Pro B) s'est imposée sur le parquet de Le Portel (Jeep ELITE) 92 à 90 ce vendredi. L'équipe de Mickaël Hay a bien réagi après son élimination en quart de finale de la Leaders Cup Pro B la semaine passée.

Pourtant, les Blésois ont mal démarré. Mais après avoir été menés 16 à 4, ils sont revenus (23-22 après un quart-temps). Petit à petit en deuxième mi-temps, ils ont pris le dessus jusqu'à être à +9 (68-77) à 7 minutes de la fin. Mais portés par leur adresse (54% de réussite aux tirs), notamment de Boris Dallo (28 points à 9/13 aux tirs dont 6/8 à 3-points, 3 rebonds et 5 passes décisives pour 31 d'évaluation en 29 minutes) et MiKyle McIntosh (23 points à 7/10 dont 6/7 à 3-points, 5 rebonds et 3 passes décisives pour 30 d'évaluation en 29 miutes), et souvent trouvés par Benoit Mangin (14 passes décisives), les hommes d'Eric Girard sont revenus. Mais ils ne sont pas parvenus à faire les stops nécessaires pour l'emporter.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques

Cette victoire avait visiblement du sens pour Blois qui n'avait pas pu accéder à la Jeep ELITE en 2020 malgré leur place de seul premier de Pro B, suite à l'arrêt de la saison 2019-2020. Le Portel avait dans le même été sauvé de la relégation alors qu'ils étaient derniers de Jeep ELITE.