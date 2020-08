Blois s'impose contre Rouen

PRO B

Crédit photo : Théo Quintard

Blois et Rouen ont joué leurs premiers matchs de préparation ce vendredi (sans public) et ce samedi à Sotteville-lès-Rouen. L'ADA s'est imposée 70-69 au terme d'une partie très serrée sur ce deuxième match. La défense (23 balles perdues provoquées) et la présence au rebond offensif (13 prises) ont permis aux Blésois de tenter 18 tirs de plus que le RMB. De quoi faire la différence au final.



"Cette rencontre m’a permis de faire une belle revue d’effectif, a commenté le coach de Blois Mickaël Hay dans La Nouvelle République. Les gamins ont été très présents à la fin, c’était une belle séance de travail même si nous avons, encore, beaucoup de choses à améliorer comme le degré d’intensité ou la concentration."

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre