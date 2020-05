Blois sur les rangs du prospect Mbaye Ndiaye

PRO B

Crédit photo : Simon Godet

Dominateur dans le championnat Espoirs (15 points à 50,9% de réussite aux tirs, 6,5 rebonds, 2,4 passes décisives, 2,1 contres, 1,9 interception, 2,9 balles perdues et 3,2 fautes provoquées pour 17,9 d'évaluation en 26 minutes en 2019/20) mais peu utilisé en équipe professionnelle (9 entrées en trois saisons) à cause de son statut de joueur cotonou, Mbaye Ndiaye (2,03 m, 21 ans) a été libéré par la JL Bourg. L'ailier sénégalais devrait néanmoins rester en France. Selon nos informations, il est actuellement en discussion pour rejoindre l'ADA Blois.

Là-bas, il remplacerait Abdoulaye Sy au poste d'ailier, ce dernier étant parti à Lorient. Comme son compatriote sénégalais, il possède le statut de cotonou. Mais Blois a construit son effectif professionnel sans être dépendant de quatre joueurs étrangers à fort impact. L'occasion pour Mbaye Ndiaye, prospect de haut-niveau (MVP du Camp LNB 2020), de pouvoir se développer dans un contexte compétitif.

Pour rappel, l'ADA Blois a déjà six joueurs pour la saison 2020/21 : les arrières Benjamin Monclar et Lamine Sambé, les intérieurs Cédric Bah et Alexis Tanghe et les deux jeunes Jérémy Nsimba et Sya Plaucoste. Reste à savoir si les joueurs arrivant en fin de contrat (Thomas Cornely, Tyren Johnson et Stéphane Gombauld en tête) vont prolonger.