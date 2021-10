Boukhary Cissoko quitte prématurément Rueil pour l'Alliance Sport Alsace

PRO B

Crédit photo : Gérard Héloise

Engagé par Rueil (NM1), Boukhary Cissoko (1,98 m, 21 ans) n'a eu le temps de disputer que deux rencontres avec le RAC (8,5 points, 4,5 rebonds et 2 passes décisives), avant de recevoir un appel de l'étage supérieur. D'une pige médicale à une autre, leposte 3-4 rejoint l'Alliance Sport Alsace, qui cherchait un remplaçant suite à la blessure de Jason Bach, arrêté pour 6 à 8 semaines.

La saison passée, le Francilien était très productif en Espoirs avec l'AS Monaco (20,4 points à 42,1% de réussite aux tirs, 8,3 rebonds, 2,8 passes décisives, 3,4 balles perdues, 1,9 interception et 4,3 fautes provoquées pour 18,2 d'évaluation en 34 minutes). Il entrait même régulièrement en Jeep ELITE (2,9 points en 9 minutes de moyenne sur 8 rencontres) et EuroCup en 2021. Sur la préparation, il était partenaire d'entraînement à l'ESSM Le Portel, avant de passer au RAC pour deux matches (8,5 points à 46,2% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds et 2 passes décisives en 23 minutes).