Boulazac : Anthony Stanford retrouve Nikola Antic en tant qu'assistant coach

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Engagé comme assistant coach des Sharks d'Antibes l'été dernier, Anthony Stanford (49 ans) va continuer ce rôle mais cette fois-ci du côté du Boulazac Basket Dordogne, annonce le club.

Anthony STANFORD intègre notre équipe en tant que coach adjoint de Nikola ANTIC.

Nous lui souhaitons la bienvenue dans l'équipe.



Plus d'infos : https://t.co/N1T7pkkKsd pic.twitter.com/9aJhTR2MEr — BoulazacBasketD (@BoulazacBasketD) June 16, 2021

Il vient épauler Nikola Antic qu'il a côtoyé durant 3 mois sur la Côte d'Azur avant que ce dernier ne décide de quitter le navire fin octobre, en raison de désaccords avec les dirigeants. Le franco-américain avait alors pris les rênes de l'équipe sous forme d'intérim, en attendant la venue d'un nouveau technicien, en la personne de Daniel Goethals. En 6 matchs, Stanford n'en avait gagné qu'un seul. Mais il avait fait avec les moyens du bord, à savoir un effectif jugé faible.

Joueur professionnel durant 10 ans dans l'Hexagone (1999/2010 : Beauvais, Vichy, Châlons, Aix/Maurienne et Lille) et connaissant donc très bien le basket français, le "nouveau" bras droit d'Antic va continuer à mettre ses compétences et son énergie au service de sa nouvelle équipe.