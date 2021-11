Boulazac : Chris Ndow sur le départ

PRO B

Malgré la venue de l'arrière Alex Campbell, Boulazac n'a pas réussi à gêner l'Alliance Sport Alsace samedi soir. A domicile, le BBD s'est incliné 87 à 69. Après la rencontre, l'entraîneur Nikola Antic et l'ailier-fort Ivan Février étaient très critiques au sujet de l'équipe. Une équipe qui devrait être encore modifié. Outre le départ du meneur Marquis Wright, l'ailier norvégien Chris Ebou-Ndow (1,98 m, 27 ans) est sur le départ. Samedi, l'ancien joueur de Denain n'a joué que 9 minutes, pour 0/4 aux tirs. Pourtant performant en Pro B dans le Nord, il n'est pas du tout en réussite en banlieue de Périgueux (6,1 points à 30,6% de réussite aux tirs et 2,6 rebonds en 19 minutes après 7 matches). Avec ce départ, Boulazac se retrouvera à trois joueurs étrangers et aura donc la place pour signer un poste 1.