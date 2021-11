Boulazac : Ivan Février blessé à la cheville

PRO B

Lors de la lourde défaite de Boulazac à Antibes vendredi dernier (72-53), le Boulazac Basket Dordogne a perdu un nouveau joueur. Ivan Février, qui était l'un des joueurs les moins décevant cette saison pour le BBD, s'est blessé à la cheville. L'ailier-fort shooteur est forfait pour le déplacement de son équipe chez l'ALM Evreux ce mardi informe son club. "Des examens sont réalisés en ce début de semaine par le staff médical pour déterminer la durée de son absence", continue le communiqué.

Déjà amputé de Jules Rambaut, l'équipe de Nikola Antic va devoir se passer de l'ancien joueur de Levallois, Roanne, Nanterre et Blois pour cette rencontre, et peut-être d'autre. Le staff va donc tourner entre Olivier Cortale, Nana Foulland et la recrue Nicolas De Jong dans le secteur intérieur.