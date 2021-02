Boulazac : Jérémy Nzeulie espéré pour la saison, Dylan Affo Mama reste

PRO B

À peine arrivé alors qu'il n'est que pigiste médical au club pour une durée d'un mois, Jérémy Nzeulie (1,88 m, 29 ans) pourrait déjà prolonger à Boulazac jusqu'en juin prochain. C'est en tout cas une possibilité qu'envisage le BBD comme l'indique Sud Ouest :

"On est en train de travailler pour prolonger Jeremy Nzeulie sur la fin de la saison. C'est une piste qui nous semble crédible"

Le poste 2 franco-camerounais n'a disputé qu'une seule rencontre pour l'heure, c'était à Gravelines-Dunkerque (8 points pour 6 d'évaluation en 21 minutes). Et même si Boulazac est dans une situation périlleuse avec sept défaites en autant de rencontres, le pedigree et l'expérience du double champion de France peuvent s'avérer précieux dans la course au maintien.

Dylan Affo Mama ne viendra pas à Évreux

Une situation qui... ne changerait en rien celle de Dylan Affo Mama (1,96 m, 22 ans) cependant. En contact depuis quelques temps avec l'ALM Évreux pour remplacer Antoine Wallez out pour la suite de la saison, le jeune ailier ne viendra finalement pas en Normandie. C'est ce qu'a indiqué Neno Asceric, ce vendredi 5 février, en conférence de presse après le succès des Eurois contre l'ADA Blois :

"Je pensais que cela allait se faire mais finalement non. Il faut passer à autre chose. Boulazac nous a demandé de payer son salaire, des compensations financières et d'autres indémnités. Nous, on ne peut pas. C'est dommage. Et ça l'est surtout pour le joueur."

Est-ce que Dylan Affo Mama restera au club ou bien ira-t-il s'épanouir chez une autre formation de l'antichambre de la Jeep ÉLITE prêt à mettre de l'argent dessus ? À suivre...