Boulazac : Loubaki et Serron de retour à Saint-Vallier, Cizauskas toujours absent

PRO B

Crédit photo : Nicolas Ravinaud

En sortie d'une défaite face au leader Saint-Chamond (71-91), le Boulazac Basket Dordogne doit se reprendre. Les hommes de Nikola Antic vont pouvoir aligner Luc Loubaki (1,91 m, 25 ans) et Quentin Serron (1,90 m, 31 ans) contre le onzième de Pro B, Saint-Vallier, ce mardi soir pour la 16e journée de Pro B. Le meneur/arrière Vitalys Cizauskas, qui avait disputé son premier match avec le club le 14 janvier à Saint-Quentin (2 points, 3 rebonds et 2 passes décisives en 16 minutes de temps de jeu), sera toujours absent pour le déplacement au SVBD indique Sud-Ouest.

Lors de la défaite face au leader, le BBD n'avait pu aligner que 4 joueurs extérieurs et se sont inclinés lourdement. Les retours du Belge Quentin Serron (qui tourne cette saison à 7,7 points, 3,9 rebonds et 3,4 passes décisives et 27 minutes de jeu) et de Luc Loubaki vont permettre à Boulazac d'avoir bien plus d'options à l'exterieur, chose qui avait manqué au BBD contre Saint-Chamond : Bathiste Tchouaffe (1,98 m, 23 ans) a joué 38 minutes et a inscrit 21 points, 6 rebonds et 2 passes décisives pour 23 d'évaluation. L'arrière/ailier était trop esseulé sur les lignes extérieures pour que Boulazac remporte la rencontre.

Face au SVBD ce soir, Boulazac devra se reprendre : le club reste sur 2 défaites consécutives. Les joueurs de Nikola Antic retrouvent un effectif plus équilibré. Avec un bilan à l'équilibre de 7 victoires pour 7 défaites, le BBD se rend dans la Drôme avec l'ambition de rebasculer dans la première partie du classement de Pro B. Rendez-vous ce soir à 20h30 au complexe sportif des deux rives.