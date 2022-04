Boulazac : Nic Moore enfin de retour !

PRO B

Crédit photo : Nicolas Ravinaud

Très mal en point en Pro B (17e avec 10 victoires en 28 matches), Boulazac attendait le retour de son meneur Nic Moore avec impatience. Auteur d'une très belle fin d'année 2021, l'ancien joueur de Nanterre et Châlons-Reims avait permis à son équipe d'enchaîner les succès et revenir dans la première partie du classement après un début de saison compliqué. Mais depuis son arrêt, lié à une blessure musculaire au mollet, les revers s'enchaînent et la perspective d'une relégation en Nationale 1 - un an après la descente de Betclic ELITE - se fait de plus en plus réelle.

Ce vendredi chez l'Alliance Sport Alsace, l'équipe désormais coachée par Alexandre Ménard va pouvoir compter sur le retour de Nic Moore à la compétition annonce Sud-Ouest. Avec Jamar Wilson - dont le contrat a été requalifié pour ne plus être remplaçant médical mais joker -, le BBD bénéficie d'un groupe plus complet. De quoi se sortir du pétrin ?