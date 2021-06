Boulazac : Olivier Cortale arrive, avec Bathiste Tchouaffé

Comme annoncé, l'ailier Bathiste Tchouaffé (1,96 m, 23 ans) rejoint le Boulazac Basket Dordogne. Le club a officialisé sa signature pour la saison 2021-2022.

L'autre arrivée annoncée en parallèle n'est pas celle de son coéquipier de Quimper Jules Rambaut, mais d'un autre poste 4-5, Olivier Cortale (2,07 m, 24 ans). Après avoir côtoyé Tchouaffé au Pôle France, avoir été pensionnaire du centre de formation de la SIG Strasbourg puis joueur de Gries-Oberhoffen (Pro B) et Roanne (Jeep ELITE), le natif de Clamart a passé la saison écoulée à Saint-Chamond. Si l'équipe a eu du mal tout au long de la saison, accrochant finalement son maintien lors des dernières rencontres, sa production est restée similaire à celle de la saison 2018-2019 au BCGO (11,1 d'évaluation en 22 minutes). Il a en effet tourné à 10,5 points à 46,7% de réussite aux tirs, 6 rebonds, 1,8 passe décisive et 3,2 fautes provoquées pour 12,4 d'évaluation en moins de 25 minutes).

"Bathiste et Olivier sont des joueurs qui ont un même profil, jeunes avec déjà de l’expérience et une marge de progression. Ils ont déjà de très belles qualités mais j’espère que l’on va pouvoir continuer à les faire progresser pour eux et pour le BBD. Egalement, je tiens à dire que ce sont des garçons bien éduqués avec des valeurs humaines. C’est quelque chose auquel on a envie de faire attention dans le recrutement, de la qualité sportive pour nourrir nos ambitions et de la qualité humaine."