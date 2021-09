Boulazac : Olivier Cortale victime d'une fracture de la main

Victime d'un coup à la main dans la demi-finale du tournoi de Nouvelle-Aquitaine samedi, Olivier Cortale n'a pas pu tenir sa place le lendemain face à Poitiers. Les examens médicaux passés par l'intérieur de Boulazac ont révélé qu'il souffrait d'une fracture de la main. Ainsi, le Francilien va devoir observer un arrêt de 6 à 8 semaines. Le BBD, qui devra donc faire sans lui pour la phase de poule de la Leaders Cup et le début de la saison régulière, s'est mis en quête d'un remplaçant médical.

