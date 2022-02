Boulazac, une victoire qui fait du bien

PRO B

Crédit photo : Nicolas Ravinaud

Sept défaites en huit matches : Boulazac s'est présenté dans une mauvaise dynamique sur son parquet pour affronter Nantes ce samedi soir en match reporté de la 19e journée de Pro B. Mais les Périgourdins, quasiment de nouveau au complet avec le retour de Nicolas De Jong (19 points à 6/9 aux tirs, dont 3/3 à 3-points, 9 rebonds et 3 passes décisives pour 28 d'évaluation en 25 minutes), ont réussi à battre l'Hermine de Jean-Marc Dupraz 90 à 82. Le pivot a formé un superbe duo à l'intérieur avec Ivan Février, l'homme du match (23 points à 11/15, 10 rebonds et 3 passes décisives pour 30 d'évaluation en 36 minutes). Globalement, le BBD a signé une belle prestation collective (27 passes décisives) et a dominé le secteur du rebond (40 prises à 31).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

C'est la neuvième victoire en 20 matches pour Boulazac, qui reste devant son adversaire du soir (7 victoires, 11 défaites).