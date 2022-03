Boulazac compte 4 absents de marque pour la réception de l'ALM Évreux

PRO B

Crédit photo : Nicolas Ravinaud

Contre Denain, Boulazac n'a vraiment pas eu de chance : en plus de la courte défaite 75-70 dans un match prenable, le BBD a perdu trois de ses hommes.

Le meneur/arrière lituanien Vytenis Čižauskas s'est blessé aux adducteurs et sera indisponible 4 à 6 semaines a annoncé le club périgourdin. L'aillier Bathiste Tchouaffé rejoint l'infirmerie après une entorse à la cheville gauche et ratera 10 jours de compétition. Enfin, le pivot américain Nana Foulland est touché à la cheville droite et reste incertain pour la réception de l'ALM Évreux, ce mardi soir. Nic Moore est toujours indisponible après sa blessure contre Saint-Vaillier en janvier dernier.

À la recherche d'un nouveau joueur

Sans quatre de ses joueurs, c'est un énorme challenge qui attend le BBD. Du fait de ces pépins physiques, Boulazac s'est mis à la recherche d'un meneur de jeu avec le statut bosman ou cotonou.