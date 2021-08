Boulazac espère signer Quentin Serron

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

A la recherche d'un poste 2 pour finaliser son effectif 2021-2022, Boulazac est sur les rangs de Quentin Serron (1,88 m, 31 ans) selon La Dordogne Libre. L'arrière belge, déjà passé par le championnat de France, mais en première division cette fois (Gravelines-Dunkerque puis Strasbourg), sort d'une saison et demie à Bilbao, en Espagne. En 2020-2021, l'ancien joueur d'Ostende tournait à 4,9 points à 48,1% de réussite aux tirs, 1,8 rebond et 1,1 passe décisive en 17 minutes, en Liga Endesa et Ligue des Champions (BCL). Il n'a cependant pas été conservé par la formation basque et pourrait ainsi rejoindre le groupe de Nikola Antic.