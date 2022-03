Boulazac maintenant sans Quentin Serron ni Paul Billong ?

PRO B

Crédit photo : Nicolas Ravinaud

Toujours privé de Vythenis Cizauskas, Nic Moore et Bathiste Tchouaffé, Boulazac devrait être encore plus diminué sur la ligne arrière ce mardi soir contre Saint-Quentin en match avancé de la 24e journée de Pro B. En effet, France Bleu Périgord annonce que Quentin Serron et Paul Billong sont incertains pour la rencontre du jour. Le premier est touché au genou, le second est malade. Sans eux, l'entraîneur Nikola Antic se retrouverait avec le seul Luc Loubaki sur les postes 1 et 2. Les espoirs Mehdi Lesbarrères et Alan Robert-Suarez vont donc lui prêter main forte.