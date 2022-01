Boulazac privé de Luc Loubaki et Vytenis Cizauskas contre le leader Saint-Chamond

PRO B

Crédit photo : Nicolas Ravinaud

Le Boulazac Basket Dordogne va se présenter sur le parquet du Palio avec 9 joueurs dont 5 intérieurs pour affronter le leader Saint-Chamond. En effet, le club a annoncé deux cas de COVID-19 dans son effectif, sans préciser qui, mais Luc Loubaki et Vytenis Cizauskas étaient absents à l'entraînement a constaté Sud-Ouest. C'est ainsi que Nikola Antic devra faire avec les seuls Nic Moore, Paul Billong, Quentin Serron et Bathiste Tchouaffé face aux Couramiauds ce samedi soir. Ivan Février pour probablement descendre un peu sur le poste 3, alors que le secteur intérieur reste bien garni autrement (Cortale, Foulland, De Jong et Rambaut).