Boulazac privé de Nic Moore 4 à 6 semaines

PRO B

Crédit photo : Nicolas Ravinaud

Après avoir bien terminé l'année 2021, avec deux victoires leur ayant permis de basculer à 7 succès pour 5 défaites, le Boulazac Basket Dordogne a démarré 2022 par trois revers. La défaite à Saint-Vallier s'est accompagnée d'une mauvaise nouvelle : la sortie sur blessure du meneur Nic Moore (1,75 m, 29 ans). A la suite d'une mauvaise réception en fin de match dans la Drôme mardi, le principal artisan du regain de forme du BBD en fin d'année 2021 s'est donné une entorse de la cheville. Celle-ci va le contraindre à s'arrêter durant 4 à 6 semaines.

C'est un gros coup dur pour le groupe de Nikola Antic qui avait souffert de l'absence d'un meneur organisateur en début de saison. Encore mardi, malgré la défaite, Nic Moore avait cumulé 25 points, 6 rebonds et 8 passes décisives. Celui qui a prolongé pour deux saisons supplémentaires durant la trêve tourne à 15,9 points à 39,7% de réussite à 3-points (sur plus de 7 tentatives par match), 3,1 rebonds, 7,8 passes décisives et 4,7 fautes provoquées pour 19,7 d'évaluation en 31 minutes. Reste à savoir si le club va opter pour la signature d'un remplaçant médical alors que 15 des 16 contrats autorisés en une saison ont déjà été utilisés.