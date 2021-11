Boulazac prolonge Alex Campbell jusqu'à la fin de la saison

PRO B

Recruté avec une période d'essai d'un mois, Alex Campbell (1,88 m, 28 ans) a semble-t-il séduit le Boulazac Basket Dordogne puisqu'il a été confirmé pour le reste de la saison a annoncé le directeur sportif adjoint du club Jérémy Sarre lundi soir dans 100% sport en Périgord sur France Bleu Périgord.

16% de réussite à 3-points

Le Canadien, qui présente de belles aptitudes physiques mais un tir qui n'inspire pas confiance à ce jour (16% de réussite à 3-points sur 5 tentatives par match), va ainsi avoir l'occasion de prouver qu'il peut apporter plus que sur ses cinq premières sorties (5,2 points à 22% de réussite aux tirs, 2,4 rebonds et 2,4 passes décisives en 26 minutes). Lors du dernier match contre Blois, le coach Nikola Antic ne l'a fait jouer que 8 minutes, pour 0 point à 0/3 aux tirs. Après la rencontre, l'entraîneur n'avait pas caché son mécontentement concernant le profil de cet arrière. "On a besoin d'un joueur qui percute et lui base son jeu sur le shoot", avait-il avoué à La Dordogne Libre.

"Même si Alex n'a pas été très performant sur ses derniers matchs, une alchimie s'est créée dans l'équipe et on veut capitaliser sur cette dynamique", a justifié Jérémy Sarre. Par ailleurs, le BBD a aussi certainement fait le choix de ne pas griller un 15e contrat (sur 16 autorisés) après avoir engagé un remplaçant médical en (Jimmy Djimrabaye) et deux recrues (Nic Moore et Nicolas De Jong) afin de remplacer Marquis Wright et Chris-Ebou Ndow.