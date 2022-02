Boulazac retrouve l'Agora et la victoire

PRO B

Crédit photo : Nicolas Ravinaud

Opposé à Tours en match en retard de la 13e journée de Pro B, le Boulazac Basket Dordogne a retrouvé la victoire ce mercredi soir. Dans sa salle historique de l'Agora, les hommes de Nikola Antic sont venus à bout des promus au terme d'un match serré, conclu sur le score de 93 à 90.

Le réveil de Cortale

Toujours privés de Nic Moore et Nicolas De Jong (touché à l'orteil), les Périgourdins se sont appuyés sur un Olivier Cortale retrouvé (18 points à 7/11 aux tirs, 6 rebonds et 4 passe décisives pour 25 d'évaluation en 22 minutes) et plus globalement leur secteur intérieur puisque Ivan Février et Nana Foulland ont ajouté 30 points et 14 rebonds à eux deux. Ivan Février a donné l'avantage aux siens à 3 minutes et 21 secondes de la fin sur un panier à 3-points (82-79) et derrière son équipe s'est illustrée sur la ligne des lancers francs, avant que Vytenis Cyzauskas ne donne deux possessions d'avance aux siens (88-84) sur un tir en suspension à 1 minute de la fin.

Avec ce succès, qui met fin à une série de quatre défaites, le BBD repart vers l'avant (8 victoires, 9 défaites) et passe devant son adversaire du jour (7 victoires, 8 défaites).