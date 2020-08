Boulazac s'impose sur le buzzer contre Vichy-Clermont

JEEP ÉLITE

Lors d'un match à huis clos disputé ce vendredi à l'Agora, le Boulazac Basket Dordogne a gagné 99 à 97 contre la Jeanne d'Arc Vichy-Clermont Métropole. Mené de 11 points à la 29e minute, les hommes de Thomas Andrieux ont recollé à l'entame du dernier quart-temps. Finalement, Benjamin Sène a donné la victoire aux locaux. Le meneur/arrière girondin aura été très bon en deuxième mi-temps alors qu'Aaron Best (18 points à 6/12 aux tirs, 4 rebonds et 6 passes décisives pour 21 d'évaluation en 21 minutes) et Dylan Affo Mama (13 points à 5/7, 3 rebonds et 4 passes décisives pour 20 d'évaluation en 30 minutes) ont été performants.

